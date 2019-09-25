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Марш УПА анонсировали в Киеве

Марш УПА анонсировали в Киеве

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Киеве 14 октября состоится марш УПА "Защитим украинскую землю!". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

"14 октября 2019 года в Киеве на праздник Покровы Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии состоится традиционный марш УПА "Защитим украинскую землю!" - указали организаторы.

Как сообщается, мероприятие начнется в 13:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева.

Также отмечается, что главное требование марша в этом году - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Напомним, в июне в Перемышле состоялось шествие в честь украинских воинов.

Источник: УНН
Теги: Киев, УПА, марш
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