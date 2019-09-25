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Суд перенес рассмотрение дела против нового украинского правописания

Суд перенес рассмотрение дела против нового украинского правописания

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Окружной административный суд перенес заседание по обжалованию новой редакции украинского правописания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание (относительно обжалования новой редакции украинского правописания - ред.) сегодня не состоялось, потому что судья на больничном", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что пока не известно, на когда перенесли заседание.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева отложил до 25 сентября обжалование новой редакции украинского правописания.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд города Киева уже провел подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Напомним, истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, правописание
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