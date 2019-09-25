Правительство создало специальную группу для расследования масштабных ДТП

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет министров создал специальную группу, которая будет расследовать причины ДТП, в которых погибло большое количество людей. Об этом во время брифинга по итогам сегодняшнего заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы отреагировали на поручение Президента принять меры по усилению безопасности на дорогах. Мы сегодня создали специальную группу, которая будет расследовать эти аварии, которые произошли, в которых погибли многие", - сказал Гончарук.

По его словам, будут устанавливать ошибки, допущенные государством, что такие случаи вообще происходят. "Или это из-за проблем с лицензированием, или из-за использования ненадлежаще оборудованных транспортных средств, или освещения дорог", - добавил Премьер.

"Поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья на этой неделе представить план работы мероприятий - что мы можем сделать, чтобы подобные случаи случались как можно реже", - заявил Гончарук.

Напомним, недавно произошло два ДТП с девятью погибшими каждая - в Одесской области и в Житомирской.