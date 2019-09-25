Мужчина утонул вместе с автомобилем в Киевской области

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Бориспольском районе Киевской области из водоема достали автомобиль, в котором было тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Неподалеку села Старое Бориспольского района мужчина утонул вместе автомобилем. В полицию позвонил его друг, с которым они вместе отдыхали и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. С помощью специальной техники извлекли из воды автомобиль, в котором нашли уже мертвого мужчину. Им оказался 41-летний местный житель.

В ходе следственных действий полицейские воссоздали все детали трагического инцидента. По их данным, два родственника поехали на рыбалку. После того выпили алкоголь и легли спать. Один уснул у костра, а другой - в машине. От шума ночью мужчина проснулся на берегу и увидел, как машина тонет в воде. Своего родственника он не нашел.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство - ред.) с пометкой "несчастный случай". Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.

Напомним, сотрудники полиции в Винницкой области спасли нетрезвого водителя, который не справился с управлением автомобиля, съехал в реку и начал тонуть.