На Закарпатье обыски у экс-нардепов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Ужгороде и Мукачево Закарпатской области проводятся многочисленные обыски у разных людей, в том числе у бывших нардепов. Об этом сообщил правозащитник Роман Келемен в Facebook, передает УНН.

"В Ужгороде и Мукачево проводятся многочисленные обыски у разных людей, полиция приведена в усиленный режим охраны. В Хусте даже осадили Хустский городской совет и пропускают всех в здание по удостоверениям (другие говорят, что взяли кого-то на взятке). Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать", - написал Келемен.

По его словам, на Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. "В операции задействованы 600 спецназовцев", - добавил он.

Журналисту УНН в правоохранительных органах подтвердили проведение обысков на Закарпатье.

Напомним, Президент Зеленский предложил отменить разрешение ВР на задержание нардепа.