На следующей неделе правительство планирует представить программу деятельности - Гончарук

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабмин на следующей неделе планирует представить программу деятельности правительства. Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Предварительный драфт (проект - ред.) программы деятельности правительства уже готов, мы дорабатываем. Мы точно в соответствии с законом представим программу деятельности в ВРУ. Скорее всего, презентацию программы сделаем на следующей неделе", - сказал Гончарук.

Напомним, 15 сентября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент программу деятельности правительства.