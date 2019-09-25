Правительство уволило ряд руководителей государственных структур

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня на заседании провел ряд увольнений и руководителей государственных структур. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт правительства.

Правительство уволило руководителей государственных структур:

главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Сергея Кузьмина;

руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;

руководительницу Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

руководителя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова;

председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

“Также уволили голову Укртрансбезпекы Михаила Ноняка. Среди других кадровых решений — уволены 4 заместителя председателя Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елена Короткая, Юрий Никитин, Виталия Трубаров. Кроме этого, освободили заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря”, — говорится в сообщении.

Также Правительство приняло заявления об увольнении и.о. председателя Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года) и председателя Национальной полиции Сергея Князева.

Кроме того, уволены 3-е заместителей Министра внутренних дел — Сергея Ярового (с должности первого заместителя), Сергея Гончарова и Татьяну Ковальчук. “Уволили Алексея Перевезенцева с должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и Владислава Андронова с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия”, — говорится в сообщении.

Напомним, до конца текущего года правительство должно осуществить полное кадровое перезагрузки самых коррупционных структур — в частности, Укравтодора и Государственной архитектурно-строительной инспекции.