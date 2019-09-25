Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

"имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития", - написала Елена Зеленская.

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Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.

Напомним, что ежегодный обед Fashion 4 Development проводят во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы отметить сотрудничество между дипломатией и модой. Первые леди, послы ООН и высокопоставленные лица со всего мира собираются, чтобы почтить номинантов на награды - так называемых "агентов изменений", за их гуманитарную работу.