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Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Елена Зеленская

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

"имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития", - написала Елена Зеленская.

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Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.

Напомним, что ежегодный обед Fashion 4 Development проводят во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы отметить сотрудничество между дипломатией и модой. Первые леди, послы ООН и высокопоставленные лица со всего мира собираются, чтобы почтить номинантов на награды - так называемых "агентов изменений", за их гуманитарную работу.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Елена Зеленская
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