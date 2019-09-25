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Депутату, который устроил драку в Херсонской области, сообщено о подозрении

Депутату, который устроил драку в Херсонской области, сообщено о подозрении

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Депутату Херсонского областного совета, который 22 сентября в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на Дне села в Херсонской области, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня, 25 сентября, прокуратурой Херсонской области сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, депутату Херсонского областного совета", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 22.09.2019 указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего, нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время обид нецензурной бранью.

Затем гражданин, являющийся депутатом областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой.

"Таким образом, своими умышленными действиями указанный гражданин, являющийся депутатом Херсонского областного совета VII созыва, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия", - сообщили в прокуратуре.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Херсон и Херсонская область, драка
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