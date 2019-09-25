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Кабмин назначил 10 новых заместителей министров

Кабмин назначил 10 новых заместителей министров

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, в частности, назначил 10 заместителей министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Правительство назначило нового главу Национальной полиции — генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко”, — говорится в сообщении.

Среди других назначений 10 заместителей министров и государственный секретарь:
— в Министерстве внутренних дел: первый заместитель Сергей Яровой и пять заместителей — Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили (с 26 сентября 2019 года);
— в Министерстве финансов назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря Министерства Константина Ващенко;
— в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — первого заместителя Антона Колумбета;
— в Министерстве цифровой трансформации — государственного секретаря Министерства Александра Рыженко;
— в Министерстве юстиции — заместителя министра по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Напомним, Кабмин на следующей неделе планирует представить программу деятельности правительства.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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