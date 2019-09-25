Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 16:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
25485
Версия для печати

Кривенко уволился с должности заместителя руководителя САП

Кривенко уволился с должности заместителя руководителя САП

Владимир Кривенко

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился. Об этом УНН сообщила пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Да, информацию подтверждаю", - сказала она.

В то же время, деталей и причин увольнения она не знает.

Владимир Кривенко работает в органах прокуратуры с 2004 года. В САП работает с декабря 2015 года.

Как сообщал УНН, Сергей Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.

Источник: УНН
Теги: САП, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.