Кривенко уволился с должности заместителя руководителя САП

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко уволился. Об этом УНН сообщила пресс-секретар Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Да, информацию подтверждаю", - сказала она.

В то же время, деталей и причин увольнения она не знает.

Владимир Кривенко работает в органах прокуратуры с 2004 года. В САП работает с декабря 2015 года.

Как сообщал УНН, Сергей Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.