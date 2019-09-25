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Зеленский и Трамп встретились семьями

Зеленский и Трамп встретились семьями

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился с президентом США Дональдом Трампом и его супругой на официальном приеме в Нью-Йорке. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.

“Вчера, Владимир и Елена Зеленские поговорили с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на официальном приеме, организованном президентом и первой леди США. Сегодня у президентов двусторонняя встреча!” — сообщила прессекретарь.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН откроет Президент Украины Владимир Зеленский.

На полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 25 сентября, запланирована встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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