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На полях ГА ООН встретились пять министров стран, расследующих катастрофу MH17

На полях ГА ООН встретились пять министров стран, расследующих катастрофу MH17

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министры иностранных дел Австралии, Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии накануне встретились на полях на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дабы подтвердить свое обязательство добиться справедливости в отношении жертв катастрофы Boeing рейса MH17 над Донбасом в 2014 году, и их семей. Об этом в Twitter сообщила глава Министерства иностранных дел Австралии Марисе Пейн в Twitter, передаёт УНН.

“Пятое совещание министров иностранных дел пяти стран, входящих в Объединенную группу по расследованию MH17, сегодня укрепило наше единство и приверженность делу восстановления справедливости в связи с прекращением полета MH17 5 лет назад”, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины также сообщил о проведенной встрече.

"Участники отметили прогресс следствия и поздравили выдвижения первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 году. Министры также подтвердили преданность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой страшной трагедии",- сообщили в министерстве.

Как сообщал УНН, ране глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина и Нидерланды достигли определенных договоренностей по фигуранту дела MH17 Цемаху. 

Источник: УНН
Теги: ООН, катастрофа, расследование, МН17
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