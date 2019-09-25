На полях ГА ООН встретились пять министров стран, расследующих катастрофу MH17

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министры иностранных дел Австралии, Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии накануне встретились на полях на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, дабы подтвердить свое обязательство добиться справедливости в отношении жертв катастрофы Boeing рейса MH17 над Донбасом в 2014 году, и их семей. Об этом в Twitter сообщила глава Министерства иностранных дел Австралии Марисе Пейн в Twitter, передаёт УНН.

“Пятое совещание министров иностранных дел пяти стран, входящих в Объединенную группу по расследованию MH17, сегодня укрепило наше единство и приверженность делу восстановления справедливости в связи с прекращением полета MH17 5 лет назад”, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины также сообщил о проведенной встрече.

"Участники отметили прогресс следствия и поздравили выдвижения первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 году. Министры также подтвердили преданность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой страшной трагедии",- сообщили в министерстве.

Как сообщал УНН, ране глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина и Нидерланды достигли определенных договоренностей по фигуранту дела MH17 Цемаху.