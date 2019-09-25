Правительство одобрило законопроект о самостоятельной разработке ОТО перспективных планов

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правительство сегодня одобрило изменения в Законе "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы. Об этом УНН передает со ссылкой на пресслужбу правительства.

"Изменения означают, что областные чиновники больше не смогут влиять на решения местных общин, например, по таким вопросам, как финансирование больниц, школ, строительства дорог и других вопросов жизни общества", - говорится в сообщении.

По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, местные чиновники в областях делали себе пиар за счет территориальных общин - требовали направить деньги не туда, куда надо общине, а куда хотел областной чиновник. Затем общине не хватало средств на дороги, садики, школы и больницы, и они нуждались в дотациях из государственного бюджета.

"Отныне только община будет определять приоритеты, которые будут в основе ее перспективного плана. Потому что философия способных общин означает свободу самоуправления не для чиновников, а для людей", - сказал Гончарук.

Напомним, что 17 апреля этого года правительство одобрило законопроект, которым вносятся изменения в закон "О добровольном объединении территориальных общин" и Кодекс административного судопроизводства Украины, и ускоряется процесс создания объединенных территориальных общин.