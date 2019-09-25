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Зеленский начал выступление в ООН

Зеленский начал выступление в ООН

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент УНН.

Президент начал речь со слов благодарности и поздравил от имени Украины избрание председателя текущей сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банди.

Отметим, после украинского лидера запланировано выступление действующего президента Румынии Клауса Йоханниса.

Также в этот день запланированы выступления президента Республики Ирак, главы Королевства Есватини, президента Республики Либерия, президента Исламской Республики Иран, президента Ливанской Республики, президента Республики Палау, президента Грузии, главы ЦАР, президента Республики Колумбия, президента Республики Сейшельские острова, президента Исламской Республики Мавритания, президента Эстонской Республики, главы Республики Гвинея, президента Республики Замбия, главы государства и главы правительства Республики Чад и президента Республики Гондурас.

Источник: УНН
Теги: ООН, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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