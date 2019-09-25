Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 16:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1980
Версия для печати

Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни

Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал историю украинского оперного певца Василия Слипака, который погиб на Донбасе, передаёт корреспондент УНН.

“Я расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. У него был чудесный голос, он звучал в Гранд Опера, в Нотердаме, в Нью-Йорке. Вы его слышали но, к сожалению больше вы его никогда не услышите из-за этого предмета (Зеленский показал пулю — ред.), 12,7 мм. Он поставил крест не только на его карьере, но и погубил его жизнь. Он стоит всего 10 долларов и, к сожалению, такова цена человеческой жизни”, — сказал Президент.

По его словам, таких патронов тысячи, таких жизней миллионы.

“Добро пожаловать в 21 век”, — добавил Зеленский.

Он разьяснил, что человек, о котором он говорил — это украинский оперный певец Василий Слипак, который погиб на Донбасе, защищая Украину от российской агрессии.

Напомним, Зеленский начал выступление в ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.