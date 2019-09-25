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В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании

В Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает разместить все министерства в здании КМУ на улице Грушевского в Киеве в рамках оптимизации работы правительства. Об этом Дубилет сообщил в Telegram, передает УНН.

"...все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - написал Дубилет.

Он заявил о намерении до конца следующего года централизовать "все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе".

"Причем я уверен, что в этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов", - добавил Дубилет.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму", - отметил он.

Напомним, Кабмин назначил 10 новых заместителей министров.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Дмитрий Дубилет
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