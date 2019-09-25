СБУ в ходе спецоперации вывела из ОРДЛО и задержала боевика

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Контрразведчики провели в Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как указано, задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" в течение 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево. Позже, как сообщается, он совершал боевые дежурства на блокпостах НЗФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете "ЛНР".

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Луганской области правоохранители разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в незаконном вооруженном формировании "ДНР".