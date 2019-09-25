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В Украине на конкурсе выберут руководителей двух санаториев

В Украине на конкурсе выберут руководителей двух санаториев

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Минсоцполитики объявило конкурс на руководителей восьми предприятий, учреждений и организаций по всей Украине, в том числе двух санаториев. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook, передает УНН.

"Ищем руководителей 8 предприятий, учреждений и организаций сферы управления Минсоцполитики по всей Украине", - написала Соколовская.

Речь идет о замещении вакантных должностей:

  • директора Днепропетровского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия;
  • директора Государственного предприятия "Центр сертификации технических средств реабилитации и услуг";
  • директора Трускавецкого специализированного санатория "Батькивщина";
  • директора Миргородского специализированного санатория "Слава";
  • директора Государственного предприятия "Техник";
  • директора Государственного реабилитационного учреждения "Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Пролисок";
  • директора Государственного реабилитационного учреждения "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью";
  • директора Государственной реабилитационного учреждения "Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Мрия".

Напомним, на средства реабилитации для лиц с ограниченными дополнительно выделят 82 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, конкурс
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