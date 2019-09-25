Двух сотрудников Национального института рака арестовали

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Двух сотрудников Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных, взяты под стражу с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17 сентября 2019 года прокуратура Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального института рака (НИР) Минздрава Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных.

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. гривен.

Как писал УНН, должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов.