Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 18:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5370
Версия для печати

Двух сотрудников Национального института рака арестовали

Двух сотрудников Национального института рака арестовали

фотогалерея

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Двух сотрудников Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных, взяты под стражу с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере 160 560 гривен каждому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17 сентября 2019 года прокуратура Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального института рака (НИР) Минздрава Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных.

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. гривен.

Как писал УНН, должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, аресты, Институт рака
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.