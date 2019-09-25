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Зеленский в ООН: никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы

Зеленский в ООН: никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну против Украины в центре Европы. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Я понимаю, каждая страна, представленная здесь, имеет собственные проблемы. Проблемы других не должны беспокоить вас больше, чем ваши собственные. Но хочу заверить вас: в современном мире больше не существует чужих войн. Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну против Украины в центре Европы. Мысль о том, что это не имеет отношения к вам, не затронет ваши интересы, может быть фатальной. Мы не можем мыслить глобальными категориями, в то же время, не обращая внимание на малое, на то, что некоторые считают пустяками, потому что именно таким образом были заложены основы двух мировых войн", - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский в ООН назвал цену человеческой жизни.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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