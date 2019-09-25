Женщина-водитель в Мариуполе сбила на переходе двух детей

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Мариуполе на пешеходном переходе сбили двух детей, полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

"12-летний мальчик и девушка 2003 года рождения переходили дорогу на зеленый свет для пешеходов, когда на них наехал автомобиль", - говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7:50. Пострадавших детей доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

"Установлено, что наезд на детей совершила водитель автомобиля Chevrolet, жительница одного из местных сел", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, ведомство осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

В прокуратуре рассказали детали ДТП, указав, что 38-летняя водитель автомобиля Chevrolet на пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнего парня и 15-летнюю девушку, которые направлялись на учебу в техникум. "Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а парня с тупой травмой живота и разрывом селезенки доставили в больницу", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ДТП в Донецкой области пострадали 10 человек, трое из них - дети.