Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет УНН.

В заявлении прес-службы американской администрации указано: “Президент Дональд Трамп опубликовал рассекреченную, нередактированную стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля 2019 года”.

Как стало известно ранее, отвечая на вопрос журналистов о содержании телефонного разговора с президентом США, Владимир Зеленский отметил, что это конфиденциальная информация.

“Когда журналисты CNN подошли к Зеленского в ООН в Нью-Йорке, и спросили (о разговоре с президентом США — ред.), он ответил, что его разговоры с Дональдом Трампом “личные и конфиденциальные”, — сообщил канал.

По словам журналистов, Зеленский так и не ответил на их вопрос, была связь между средствами программы военной помощи Украине и расследованием против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Стоит также добавить, что Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, в которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, что может касаться давления Трампа на Зеленского.