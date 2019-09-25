Президент в ООН: Украине необходима широкая международная поддержка

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украине сегодня необходима широкая международная поддержка для прекращения войны, возврата всех оккупированных украинских территорий и восстановления мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Война на Донбассе продолжается пять лет. Прошло пять лет после того, как Россия оккупировала украинский Крым. Сегодня, когда имеются тысячи страниц норм международного права, когда сотни международных организаций уполномочены защищать международное право, наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Президент.

По его словам, за время войны на востоке Украины более 134 тыс. человек погибли, 30 тыс. ранены, 1,5 миллиона людей вынуждены были покинуть свои дома.

"Эти жуткие цифры приводятся здесь ежегодно, только с небольшой корректировкой – каждый год они растут. Прекращение войны, возврат всех оккупированных украинских территорий и восстановление мира – это моя главная цель, но не в ущерб жизням наших граждан и свободе Украины делать собственный выбор. Поэтому нам необходима широкая международная поддержка", - добавил Глава государства.

Напомним, ранее Зеленский в ООН заявил, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы.