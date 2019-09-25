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Стали известны подробности расследования покушения на убийство офицера полиции Закарпатья

Стали известны подробности расследования покушения на убийство офицера полиции Закарпатья

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правоохранители нашли орудие преступления — пистолет, из которого киллер стрелял в начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Так, проведя ряд мероприятий, было установлено немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения до момента преступления и после. Также были привлечены кинологи и водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“На дне реки Уж нашли орудие преступления — пистолет-пулемет „Скорпион“ калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки было найдено и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник во время ухода. Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе”, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля 2019 года около 9 часов утра по дороге на работу был обстрелян автомобиль начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива. Кроме того, ранения получила случайная прохожая местная жительница.

Как сообщал УНН, правоохранителями в Ужгороде было произведено задержание 38-летнего организатора покушения на убийство полицейского, кем оказался бывший работник милиции Закарпатья и 25-летнего исполнителя покушения на убийство полицейского.

Источник: УНН
Теги: покушение, полиция, Ужгород и Закарпатье
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