Сенцов назвал свои любимые места отдыха в Крыму

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Освобожденный из российской колонии украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов назвал свои любимые места для отдыха в Крыму. Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии, передает УНН.

"Там (в Крыму - ред.) очень много хороших мест. Я могу перечислять их бесконечно. Конечно, и Гурзуф, и Коктебель, и западный берег - Беляус, Черноморское, дикие пляжи. Много мест хороших. В Крыму, куда ни пойти - везде хорошо", - сказал режиссер.

Отвечая на вопрос, куда он любит возвращаться и всегда бывать, Сенцов сказал, что у него "много в Крыму любимых мест" и что он любит весь Крым.

"Практически везде был много раз, поэтому мне везде нравится", - отметил Сенцов.

Рассказывая о селе Скалистое Бахчисарайского района Сенцов отметил: "Это моя родина, это мой дом, там все для меня родное, это все мои воспоминания, я ничего не выделяю. Я там все люблю и все помню, мне все дорого".

Ранее Сенцов заявил, что его собственного списка людей на освобождение из-за решетки в РФ не существует.