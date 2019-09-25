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В Украине в этом году произошло более 100 тысяч ДТП

В Украине в этом году произошло более 100 тысяч ДТП

КИЕВ. 25 сентября. УНН. С почакту года в Украине произошло более 100 тысяч ДТП. Из них более 15 тысяч с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

“За 8 месяцев этого года на дорогах Украины произошло 100 236 ДТП. Из них 15 893 — с пострадавшими, в которых 1 991 человек погиб и 20 218 получили травмы”, — говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Новоград-Волынском районе вблизи села Пилиповичи. Столкнулись грузовой автомобиль с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 10 госпитализированы.

Как сообщалось ранее, В ДТП в Донецкой области пострадали 10 человек, трое из них — дети.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина
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