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Президенты Украины и Румынии договорились об обмене визитами в ближайшее время

Президенты Украины и Румынии договорились об обмене визитами в ближайшее время

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Лидеры двух стран договорились об обмене визитами в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как сообщили в Офисе Президента, Глава Украинского государства поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также при содействии европейским и евроатлантическим стремлением нашего государства.

"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям, отметили в Офисе.

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке запланирована встреча Зеленского и Трампа.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, встреча, Владимир Зеленский
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