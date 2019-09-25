В ВР внесли законопроект о рынке земли

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Верховную Раду внесли проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под номером 2178, передает УНН.

"Получен Верховной Радой", - говорится на сайте ВР.

Кроме того, как сообщили в ВР, документ передали на рассмотрение руководству и направили в Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

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Отметим, что документ был внесен Кабмином. Инициатором является глава правительства - Алексей Гончарук.