Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 19:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3345
Версия для печати

Евро-2020: сборная Украины не сыграет в Петербурге, если попадет в групповой этап

Евро-2020: сборная Украины не сыграет в Петербурге, если попадет в групповой этап

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сборная Украины не сможет сыграть на стадионе в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2020 года в случае выхода в финальную часть турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет УНН.

Согласно регламенту жеребьевки финальной части первенства Европы 2020 года, сборные России и Украины не смогут встретиться на групповом этапе, из-за чего сборная Украины не сможет попасть в группу B, три игры которой состоятся в Санкт-Петербурге. При этом украинская команда может сыграть в Санкт-Петербурге в матче 1/4 финала.

Сборная России, в случае попадания в основную стадию первенства Европы, сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Помимо сборных России и Украины, при жеребьевке в случае выхода на турнир будут разведены по разным группам команды Армении и Азербайджана, а также Испании и Гибралтара. Сборная Косова не сможет сыграть с сербами или боснийцами.

Как передает УНН, Шевченко назвал заявку сборной Украины на ближайшие матчи отбора на Евро-2020.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, УЕФА, чемпионат Европы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.