Трамп пообещал Зеленскому, что бывший посол Йованович “пройдет через некоторые вещи”

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении бывшего посла США в Украине Мари Йованович будут приняты некие меры, после того как его собеседник Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что дипломату больше нравился предыдущий украинский лидер. Об этом свидетельствует стенограмма разговора глав двух государств, опубликованная сегодня Белым домом, передаёт УНН.

“Бывшая посол из Соединенных Штатов, женщина, была плохой, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были плохими, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом”, — сказал Трамп.

В ответ Зеленский заверил, что назначит в Украине нового Генерального прокурора, который будет разбираться с расследованиями, и в частности того, что касается посла Йованович.

“Я хотел бы спросить вас, есть ли у вас какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам. Было бы очень полезно для следствия убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов в Украине, насколько я помню, ее звали Йованович. Было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не примет меня как нового Президента”, — заявил Президент.

На это Трамп заявил, что “ей предстоит пройти через некоторые вещи”.

Как сообщал УНН, 29 марта глава Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге заявил, что они приступили к следственным действиям в рамках уголовного производства, начатого Генеральной прокуратурой Украины по факту вмешательства НАБУ в выборы США 2016 года. Вместе с тем стало известно, что ГБР открыло еще одно уголовное производство по аналогичной ситуации, где под подозрением оказалась и посол США в Украине Мари Йованович.