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Как Зеленский Трампа к импичменту довел - обзор соцсетей

Как Зеленский Трампа к импичменту довел - обзор соцсетей

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Накануне вечером Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за скандала с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К утру сегодняшнего дня украинские соцсети просто взорвались по поводу “мощной власти” президента Украины на такую сильную страну как США. УНН решил поделиться интересными комментариями по этому поводу.

Основной месседж пользователей соцсетей в том, что страна с развивающейся экономикой уже диктует “правила игры” для одной из стран-лидеров. То есть, по мнению пользователей Зеленский стал причиной начала импичмента Трампа, но не именно как участник скандала, а как-будто Владимир Александрович имеет политическое влияние на США.

Некоторые считают, что такую “суперсилу” Зеленского надо направить в полезное русло.

А еще пользователи соцсетей справляются, чтобы вам не объявили импичмент, а также дают “сырые” прогнозы относительно того, произойдет импичмент Трампу. В целом в украинских соцсетях эту новость комментируют с нотками иронии — никогда еще президент Украины не был одной из главных причин для возможного импичмента президента США.

Источник: УНН
Теги: социальные сети
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