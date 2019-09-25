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Зеленский попросил Трампа "дать слово", что тот приедет в Украину

Зеленский попросил Трампа "дать слово", что тот приедет в Украину

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа "дать слово", что тот приедет в Украину, передает корреспондент УНН.

"Господин Президент, я не первый раз в Нью-Йорке, но я знаю, что вы никогда не были в Украине. Ваш предшественник тоже "не нашел времени" для этого. Поэтому, можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу замечательную страну?" - спросил Зеленский.

Трамп на это ответил: "Я попробую".

"Украина - это государство с впечатляющим потенциалом", - отметил президент США.

"Я знаю, я из этой страны", - ответил ему Зеленский.

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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