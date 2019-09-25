Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 22:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5370
Версия для печати

Зеленский: мы хотим быть самой богатой страной в Европе

Зеленский: мы хотим быть самой богатой страной в Европе

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Украина хочет стать богатой страной в Европе. Об этом он сказал в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Извините, но нам не нужна помощь - нам нужна поддержка. И мы благодарим всех, мы благодарим все европейские государства, которые нам помогали, но мы также хотим иметь больше. Я понимаю, что только вместе с США и ЕС, мы сможем остановить войну. Мы просто хотим сказать, помните: мы - самая большая страна в Европе, но мы хотим быть и самыми богатыми", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС резко отреагировали на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Трамп в ответ заявил, что США должны наращивать торговлю с Украиной.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.