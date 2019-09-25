Трамп призвал Зеленского "поладить" с Путиным

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Донал Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать улучшать отношения с Россией. Об этом он сказал во время встречи в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"За последний короткий промежуток времени вы действительно достигли некоторого прогресса с Россией. Много прогресса было сделано. Продолжайте, чтобы закончить всю эту катастрофу ", - сказал Трамп.

Он также добавил, что верит, что "президент Путин хотел бы сделать что-то".

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"Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин хорошо найдете общий язык и сможете решить проблему. Думаю, это будет большое достижение, и я вижу что вы пытаетесь сделать это", - добавил он позже, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщал УНН, сегодня Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.