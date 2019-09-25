В Одесской области мальчик умер во время игры на шведской стенке

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Десятилетний мальчик из города Южный запутался в канате во время игры на шведской стенке. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.

“Мать 10-летнего мальчика нашла сына в петле из каната от шведской стенки. Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка, к сожалению, оказались тщетными”, — сообщили в полиции.

Следственно-оперативной группой установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате.

Полиция утверждает, что семья вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели молодого жителя города Южный. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Отмечается, что досудебное следствие.

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