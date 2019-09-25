Вследствие жесткой посадки пассажирского самолета в РФ пострадали почти 50 человек

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Стойка шасси загорелась во время жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. В результате чего — почти 50 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

“За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно”, — говорится в сообщении. Уточняется, что в больнице пока остается одна женщина с подозрением на ушиб почки.

Всего на борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. “Пассажиров эвакуировали по надувным трапам”, — рассказали в издании.

“При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. Экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров”, — пояснили в издании.

Как сообщал УНН, ранее в аэропорту Барнаула с трапа упало шесть человек.