УЕФА обнародовал составы на будущий розыгрыш Лиги наций

КИЕВ. 25 сентября. УНН. После изменения регламента Лиги наций УЕФА был объявлен состав лег на сезон 2020/21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В Лиге наций УЕФА 2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют семь команд. Все 55 сборных были распределены по четырем лигах согласно тех мест, которые они заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций-2018/19:

Лига A:

Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B:

Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C:

Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что в Лиге А команды будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Победители групп попадут в финальную стадию Лиги наций УЕФА (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Хозяина выберут из числа участников финального турнира.

Примечательно, что регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Число официальных матчей в рамках турнира увеличится с 138 до 162, благодаря чему повысится коммерческая ценность Лиги наций.

Также добавим, состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме.