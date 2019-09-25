Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 00:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4335
Версия для печати

УЕФА обнародовал составы на будущий розыгрыш Лиги наций

УЕФА обнародовал составы на будущий розыгрыш Лиги наций

фотогалерея

КИЕВ. 25 сентября. УНН. После изменения регламента Лиги наций УЕФА был объявлен состав лег на сезон 2020/21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В Лиге наций УЕФА 2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют семь команд. Все 55 сборных были распределены по четырем лигах согласно тех мест, которые они заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций-2018/19:

Лига A:

Португалия (чемпион), Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B:

Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C:

Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D:

Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Отметим, что в Лиге А команды будут разбиты на четыре группы по четыре сборные. Победители групп попадут в финальную стадию Лиги наций УЕФА (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Хозяина выберут из числа участников финального турнира.

Примечательно, что регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Число официальных матчей в рамках турнира увеличится с 138 до 162, благодаря чему повысится коммерческая ценность Лиги наций.

Также добавим, состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.