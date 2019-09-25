Новое правительство Израиля будет формировать Нетаньяху — решение президента Ривлина

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Новое правительство Израиля после выборов в парламент страны будет формировать действующий премьер-министр и лидер партии “Ликуд” Биньямин Нетаньяху. Такое решение принял президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с парламентскими фракциями, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Во время своего выступления перед прессой Ривлин заявил, что Нетаньяху имеет больше шансов на формирование кабинета министров, чем второй претендент, лидер партии “Сине-белые” Бени Ганц. Президент отметил, что партии должны достичь компромисса.

Нетаньяху имеет 28 дней на формирование правительства. В случае, если этого времени ему хватит, он может просить о продлении срока на две недели.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия “Ликуд” получила 31 место в парламенте, “Сине-белые” — 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европейские страны призвали Нетаньяху воздержаться от аннексии Иорданской долины