Украинка попала в число претенденток на звание лучшей юной спортсменки Европы

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Европейские Олимпийские Комитеты (ЕОК) обнародовали имена 5-ти финалистов, которые баллотируются на премию "Лучший летний европейский юный спортсмен-2019". Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

По итогам голосования Олимпийских комитетов Европы в число лауреатов вошла украинка талантливая легкоатлетка Ярослава Магучих.

В пятерку финалистов на звание лучшего юного атлета Европы также вошли:

Франко Гргич (Хорватия) - двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по плаванию

Мадис Михельс (Эстония) - двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по велоспорту

Лиза Пуcтай (Венгрия) - двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по фехтованию

Джорджия Вилла (Италия) - трехкратная чемпионка и обладательница серебряной медали ИИ Юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

Победитель определится 26 октября на Генеральной ассамблее ЕОК, которая пройдет в Варшаве.

Примечательно, что победительница данного голосования получит от организаторов призовые в размере 15 тыс. евро.

Добавим, что за последний год прыгунья в высоту сваи магучие стала чемпионкой ИИ летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также победила на чемпионатах Европы U-18 и U-20. Сваи магучие уже успела отлично зарекомендовать себя и на взрослом уровне, одержав победу на соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в Дохе и став самой молодой победительницей в истории этих соревнований.