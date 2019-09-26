Президент Украины встретился с представителями еврейских организаций США

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США. Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает УНН.

"Мы хотим изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал глава украинского государства.

Он попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Президент поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Со своей стороны главный раввин Федерации еврейских общин Украины Каминецкий поздравил постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

Напомним, ранее Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.