Волейболисты сборной Украины не смогли выйти в полуфинал ЧЕ
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Мужская сборная Украины провела матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу котором противостояла сборной Сербии, сообщает УНН со ссылкой на соревнований.
Стартовый сет украинский коллектив записал в свой актив - 25:21, но следующие два проиграл - 23:25, 22:25, но сумел сравнять счет по партиям (25:19). В золотом сете сильнее оказались сербами - 15:9.
Александр Атанасьевич стал лучшим бомбардиром матча, набрав 24 очка. Украинец Ян Ерещенко был украинским лидером, набрав 18 голов, в том числе четыре с линии.
Заметим, что сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на "золото".