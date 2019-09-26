Зеленский и Трамп обсудили энергетическую безопасность

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп обсудили вопросы украинской энергетической безопасности. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

“Было много вопросов по энергетической безопасности... я могу сейчас не говорить о деталях, потому что мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по газу, энергетической безопасности, углю. Все это обсудили”, — сообщил Зеленский, добавив, что “скоро у нас с вами появится много важных для Украины вещей”.

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Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.