Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 01:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2730
Версия для печати

Зеленский: я приглашал Трампа присоединиться к нормандскому формату, но не сейчас

Зеленский: я приглашал Трампа присоединиться к нормандскому формату, но не сейчас

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не просил своего американского коллегу президента Дональда Трампа присоединиться к следующему нормандскому формату, однако надеется на это в будущем. Об этом Зеленский рассказал журналистам после брифинга с Дональдом Трампом, передает УНН.

На вопрос представителей СМИ, обсуждался ли вопрос присоединения президента США к формату нормандской четверки Зеленский ответил, что он “обращался неоднократно в Соединенные Штаты и первый раз лично, не по телефону, лично к президенту (США Дональда) Трампа, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем — к прекращению войны и возвращения всех наших территорий. Да. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу нормандского формата, чтобы сейчас он присоединился. Сейчас нам надо первый раз встретиться в этом формате который есть”, — сказал Зеленский, добавив, что если этот формат не будет работать и не будет двигаться — Украина “будет привлекать, и не только США”.

Он также отметил, что дата проведения нормандского формата пока не согласована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский не давал разрешения США на публикацию стенограммы своего разговора с Трампом

Напомним, в Нью-Йорке в рамках участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Во время разговора вживую Зеленский попросил Трампа “дать слово”, что тот приедет в Украину.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Нормандский формат, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.