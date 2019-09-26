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Гол Вербича на последних минутах подарил "Динамо" победу над "Мариуполем"

Гол Вербича на последних минутах подарил "Динамо" победу над "Мариуполем"

КИЕВ. 26 сентября. УНН. “Динамо” провело перенесенный матч 4-го тура Премьер-лиги, сыграв на выезде с “Мариуполем”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

На 20-й минуте рукой в штрафной сыграл воспитанник “бело-синих” Чоботенко. Однако эпизод остался без внимания рефери. А на 25-й минуте игрок “Мариуполя” Топалов проиграл дуэль Бойко — Денис дотянулся до мяча, опередив форварда.

Киевляне создавали момент за моментом, но мяч никак залетал в ворота. На 86-й минуте сначала Цыганков, обыграв в штрафной соперника с Шепелевым, пробил в перекладину, а затем удар Кендзером в девятку парировал Худжамов.

На 92-й минуте поединка киевляне добились своего. Александр Караваев подал с левого фланга в центр штрафной зоны, где Беньямин Вербич пробил головой прямо в угол ворот “Мариуполя” — 1:0.

“Это была очень тяжелая игра. Мы создали огромное количество моментов, и на самом деле было бы очень обидно, если бы не удалось забить этот мяч и матч завершился бы вничью. По игре мы действительно заслужили три очка. Дорога в Мариуполь была очень сложной, забрала много времени, но сейчас все очень рады, что удалось выиграть. Посвящаем эту победу Никите Бурде и желаем ему как можно скорее вернуться на поле”, — отметил автор забитого гола.

Заметим, что данная игра должна была состояться еще в августе, но была перенесена на конец сентября из-за участия обеих команд в квалификации в еврокубки.

Добавим, в таблице УПЛ “динамовцы” поднялись на третью ступень — 14 очков и 10 баллов отставание от “Шахтера”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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