Малиновский помог "Аталанте" победить клуб Фонсеки

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 5-м туре итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с "Ромой", сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Малиновский во второй раз подряд вышел в стартовом составе бергамцив, сыграл в 79-й минуты, а сам матч закончился победой его команды со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стал Дуван Сапата (71 мин) и Мартин де Рон (90).

В активе "Аталанты" 10 пунктов и третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Зато у команды экс-наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки - "Ромы", 8 баллов и 6 строчку.

Примечательно, что благодаря победе над "Лацио" 1:0, лидером чемпионата остался "Интер", который не потерял ни одного балла (15).

Добавим, что в следующем туре "Аталанта" отправится в гости к "Сассуоло" (11 в чемпионате).