Евродепутаты хотят удалять из интернета террористический контент за час

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Комитет Европейского парламента по гражданским свободам поддержал предложение о введении более жестких правил контента с террористическим направлением. Эти правила, в частности, предусматривают обязательства для провайдеров интернет-услуг убирать такой контент из Интернета за час с момента обнаружения, сообщается на сайте Европарламента, передает УНН.

“С целью преодоления радикализма, который распространяется онлайн, Европарламент предлагает обязать интернет-компании убирать контент с пропагандой терроризма в течение часа после получения уведомления от национальных властей. Важно убирать такой контент из сетей за короткое время, с учетом скорости, с которой он распространяется. На компании, которые систематически или намеренно отказываться выполнять этот закон, будет налагаться взыскание в размере до 4 процентов от общего торгового оборота”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, евродепутаты хотят сохранить защиту свободы слова и свободную деятельность прессы. Открытое высказывание противоречивых взглядов относительно чувствительной политическим вопросам, по их мнению, не может считаться террористическим контентом. Инициаторами законопроекта отмечается, что провайдеры услуг должны создать удобный для потребителей механизм обжалования таких решений, а сам процесс обжалования должен проходить быстро и в условиях полной прозрачности.

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Депутаты также выступили против того, чтобы обязывать компании, которые имеют сервисы загрузки большого количества информации, такие как Facebook или YouTube, проводить проактивный мониторинг такого контента на предмет выявления информации террористической направленности. По мнению парламентариев, при обнаружении такой информации должны отвечать компетентные национальные органы.

Европарламентарии также выступили против использования автоматизированных систем, фильтров или других инструментов, которые могут привести к ошибочному или преднамеренному обозначению контента как “террористического”.

Депутаты ЕП, входящие в Комитет по гражданским свободам, приняли соответствующим мандат на проведение переговоров по согласованию законопроекту с Советом министров ЕС.

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