Насалику во второй раз отказали в отмене подозрения в уголовном производстве — САП

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику во второй раз отказали в отмене подозрения в уголовном производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“В Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось рассмотрение жалобы, поданной адвокатами бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, об отмене подозрения в уголовном производстве по внесению недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей ВАКС согласилась с доводами прокурора САП и отказала в удовлетворении жалобы стороне защиты, не выказав никаких доказательств нарушения порядка уведомления о подозрении бывших высокопоставленных чиновников.

В пресс-центре ВАКС отметили, что это уже вторая аналогичная жалоба адвокатов — 16 сентября 2019 года Высший антикоррупционный суд рассмотрел и отказал в удовлетворении жалобы.

“Таким образом, судьи уже дважды подтвердили обоснованность указанного процессуального решения”, — отметили в пресс-центре.

В САП также напомнили, что 9 июля 2019 по согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении по ст. 366-1 УК Украины Министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

“Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда”, — подчеркнули в пресс-центре САП.

Напомним, в августе было завершено расследование по делу Насалыка, который “забыл” задекларировать 1,2 млн долларов.