СБУ изъяла у контрабандистов 25 тонн сильнодействующих ядовитых веществ под видом строительных смесей

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве коммерческая структура наладила контрабанду ядовитых сильнодействующих веществ под видом поставок строительных смесей. Противоправную деятельность блокировал спецназ Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы транзитом через Европу импортировали из одной из стран Восточной Азии контрафактную продукцию для нужд украинских аграриев. Полученный „товар“ на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины”, — говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, использование контрафактных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

“Во время санкционированных следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ общей стоимостью почти 25 миллионов гривен и документацию, подтверждающую проведение противоправных сделок”, — сообщили правоохранители.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве завершили досудебное расследование в отношении группы “клофелинщиков”.