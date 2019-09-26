Большинство в Палате представителей Конгресса поддерживает процедуру импичмента Трампа

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Идея запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа получила поддержку большинства конгрессменов в Палате представителей Конгресса, которая находится под контролем оппозиционной Демократической партии. Об этом свидетельствуют подсчеты, проведенные изданием Politico, передает УНН.

Согласно этим данным, по состоянию на вечер среды в США запуск процедуры импичмента американского лидера поддерживают 218 конгрессменов, из которых 217 являются демократами, а один — независимым (всего в Палате представителей 435 законодателей).

О запуске официальной процедуры импичмента объявила во вторник спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Решение было объявлено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы попытку Трампа давить на президента Украины Владимира Зеленского.

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Утверждение о давлении Трампа на Зеленского вызвало большой скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер сделал упор на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Демократ Байден сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

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Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

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